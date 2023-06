Participation au Festival Ludique International de Parthenay camping le bois vert Le Tallud, 17 juillet 2023, Le Tallud.

Participation au Festival Ludique International de Parthenay 17 – 21 juillet camping le bois vert Quotient familial inférieur à 800 : 95€

Quotient familial entre 801 et 1150 : 120€

Quotient familial entre 1151 et 1500 : 175€

Quotient familial supérieur à 1500 : 190€

Supplément hors CC Loches Sud Touraine / Autour de Chenonceaux : 10%

Cette année nous avons fait le choix de faire partir 2 séjours au Festival Ludique International de Parthenay car c’est un lieu riche en découvertes ayant un cadre adapté à ce que nous défendons : l’engagement et l’autonomie. Le F.L.I.P. s’adresse aux jeunes intéressés ou passionnés de jeux en tout genres mais également aux curieux ! L’idée générale du séjour est de se faire plaisir en participant aux animations proposées par le festival : jeux de société, de simulation, multimédia, sportif, de rôle, d’enquête…

Ils’agit d’un séjour « passerelle » entre les grands de l’enfance du centre de loisir et les ados. Il est ouverts aux jeunes censés arriver en CM2 en septembre et jusqu’à 12 ans. Les jeunes partiront en train de la gare de St-Pierre-des-Corps du 17 au 21 juillet. Ce séjour accueillant des plus jeunes n’aura pas les mêmes horaires de coucher. Un point de vigilance tout particulier sera apporté aux questions d’autonomie, dont la progression dans le temps sera primordiale (au départ une petite zone, puis une plus grande mais chapeauté par un grand du groupe des 13-17 etc…).

Lors de la première journée nous allons visiter les différents sites du festival afin de permettre aux jeunes de se repérer facilement dans la ville. Plus tard nous constituerons des groupes de 3 à 5 jeunes avec au moins 2 portables par groupe pour prévenir les animateurs en cas de problème, ce groupe pourra partir en autonomie avec l’obligation stricte de rester ensemble et de retrouver les animateurs à un point de rendez-vous et une heure fixée en amont. Comme la confiance se gagne la durée de ces « quartiers libres » augmentera progressivement au fur et à mesure du séjour allant de 30 minutes lors des premiers essais à 2-3 heures si tout va bien. En cas de non respect des règles ou des horaires les jeunes en question resteront avec les animateurs et n’auront plus accès au quartier libre. Il est aussi possible pour les jeunes qui le souhaitent de rester volontairement avec les animateurs car ces derniers seront force de proposition et de découverte ludique.

Après le dîner nous resterons ensemble afin de profiter collectivement des veillées du festival.

camping le bois vert 79200 le tallud Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

