Jeux et découverte du bénévolat camping le bois vert Le Tallud, 15 juillet 2023, Le Tallud.

Jeux et découverte du bénévolat 15 – 21 juillet camping le bois vert Quotient familial inférieur à 800 : 110€

Quotient familial entre 801 et 1150 : 145€

Quotient familial entre 1151 et 1500 : 185€

Quotient familial supérieur à 1500 : 235€

Supplément hors CC Loches sud Touraine/ Autour de Chenonceaux : 10%

Le Festival Ludique International de Parthenay est un lieu riche en découvertes ayant un cadre adapté à ce que nous défendons : l’engagement et l’autonomie. Le F.L.I.P. s’adresse aux jeunes intéressés ou passionnés de jeux en tout genres mais également aux curieux ! L’idée générale du séjour est de se faire plaisir en participant aux animations proposées par le festival : jeux de société, de simulation, multimédia, sportif, de rôle, d’enquête…Ce séjour un peu plus long qu ceux que nous proposons habituellement nous permettra de participer au championnat de France de Clash of Decks le dimanche 16 juillet. Un jeu découvert sur ce même festival l’année dernière et qui a remporté l’adhésion d’un très grand nombre de jeunes. Plusieurs tournois ont été organisés par Puzzle dans l’année et une ultime session de coaching sera proposée juste avant le séjour… De quoi tenter de rapporter la coupe à la maison !

L’autre spécificité et la découverte de l’engagement et du bénévolat. Nous avons pris contact avec une association « le village parallèle ludique » qui mène bon nombre d’actions en off du festival. Ils nous proposent une après-midi de découverte de leur association, du bénévolat et de leur organisation. Les jeunes pourront quand à eux participer activement lors d’une soirée découverte : tenue de la buvette, explication de jeux à des festivaliers, animation d’un temps fort etc.

Compte tenu de la tranche d’âge l’autonomie devrait s’acquérir plus rapidement et les horaires de coucher seront plus tardif.

