Séjour enfance « Apprendre par le jeu » Festival Ludique International de Parthenay camping le bois vert 79200 le Tallud Le Tallud, 17 juillet 2023, Le Tallud.

Séjour enfance « Apprendre par le jeu »

Festival Ludique International de Parthenay 17 et 21 juillet camping le bois vert 79200 le Tallud maximum 50€/enfant en fonction du QF

Objectifs pédagogiques :

● Apprendre et renforcer l’autonomie de l’enfant

● Apprendre à vivre ensemble

● Renforcer les apprentissages scolaires par le jeu

● Sensibilisation à l’écologie et au développement durable

Les thématiques principales de ce séjour colo apprenante sont le jeu dans tous ses états et la vie collective.

Le Festival Ludique International de Parthenay permet aux enfants de découvrir toutes sortes de jeux (construction, stratégie, logique, vidéo, motricité…). Ils pourront mettre en œuvre leurs compétences et apprentissages scolaires de manière ludique au travers du jeu. En effet, les jeux proposés dans le cadre du festival et ceux proposés par les animateurs permettront aux enfants de développer :

– Leur sens de l’observation

– Aiguiser leur logique et leur mémoire

– Exercer leur motricité fine

– Enrichir leur vocabulaire et leurs connaissances globales

Le choix a été fait de proposer un séjour en gestion libre et sous tente de manière à favoriser l’apprentissage du vivre ensemble et de permettre au groupe d’être acteur de leur séjour et son organisation (élaboration des repas, des activités etc.). Le camping accueillant beaucoup d’autres groupes pour le Festival Ludique International de Parthenay, les rencontres seront possibles entre les différents groupes dans leur vie quotidienne sur le camping mais également lors des jeux proposés.

– Interagir avec les autres, communiquer et écouter

– Renforcer les liens et l’esprit d’équipe

– Se découvrir autrement à travers de la vie en communauté

– Co Construire les règles et rituels de vie

Il est aussi important pour nous de sensibiliser le groupe aux règles de vies dans un cadre écologique :

– Déplacement doux (marche)

– Gestion de nos déchets (recyclage et tri)

– Gestion de la consommation d’eau (gourdes, douches et nettoyages)

– Découverte du Village environnement (jeux éco conçu, animations autour de la nature).

– Vie en extérieur et contact direct avec la nature (Lac, parcs).

Le séjour sera organisé autour de différents points forts :

– La gestion quotidienne des repas et de l’organisation globale de la vie collective en camping.

– Participation à un évènement culturel de grande ampleur.

– Les temps d’activités et de temps libres en dehors du festival.

Les veillées seront aussi des moments importants de la vie du groupe, plusieurs et différentes veillées seront organisées en concertation avec les enfants (observation des étoiles, jeu de coopération, Loup Garou …etc)

camping le bois vert 79200 le Tallud 14 rue de Boisseau Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://centresanimationbordeaux.fr/saint-pierre/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556481639 »}, {« type »: « email », « value »: « saintpierre@cabordeaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T09:30:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

jeux citoyenneté