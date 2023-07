Les chevaliers de Guédelon Camping Le Bois Guillaume Versailles, 7 août 2023, Versailles.

Les chevaliers de Guédelon 7 – 12 août Camping Le Bois Guillaume Sur inscription 162.00€ pour les Ternois 324.00€ pour les extérieurs

Ce séjour sur la thématique des « Chevaliers » proposé aux enfants de Tergnier est l’occasion pour les plus jeunes de découvrir un cadre naturel de type Moyen-Age et reposant permettant à la fois un retour au plus proche des racines de l’histoire mais également un temps récréatif puisque durant les temps libres, les enfants pourront profiter de l’espace du camping mais aussi des activités proposées par l’équipe d’animation.

Ce séjour est organisé du 07 au 12 août 2023, soit 6 jours.

Il convient à des enfants de 8 à 14 ans.

Les enfants seront logés en tentes au Camping le Bois Guillaume à Villeneuve-les-Genêts.

Camping Le Bois Guillaume Lieu dit « Le Bois Guillaume » 89350 Villeneuve-les-Genêts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:30:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T18:00:00+02:00

