Fête de la Musique au camping le Bel Air à Limogne Camping le Bel Air Limogne-en-Quercy, 21 juin 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

A l’occasion de la fête de la musique, le camping du Bel Air de Limogne-en-Quercy vous attend pour passer une

bonne soirée !

En première partie, dès 19 h00 Wendy accompagnée de sa guitare nous jouera quelques morceaux du moment.

Puis le groupe Les Robertson’s prendra le relai pour vous faire chanter et danser sur des reprises connues pop/rock/folk jusqu’aux environs de 23h00.

La buvette, le snack, et des foodtrucks vous permettront de vous restaurer sur place. Amenez vos couverts, et, pour ceux qui désirent pousser la chansonnette et/ou jouer n’hésitez pas!

Nous vous attendons nombreux pour passer une très bonne soirée !.

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Camping le Bel Air

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



For the Fête de la Musique, the Bel Air campsite in Limogne-en-Quercy is looking forward to welcoming you for a fun-filled evening!

evening!

Opening the evening at 7:00 p.m., Wendy and her guitar will play some of the latest tunes.

Then Les Robertson’s will take over, making you sing and dance to well-known pop/rock/folk covers until around 11:00 pm.

The refreshment bar, snack bar and foodtrucks will be on hand to serve you. Bring your own cutlery, and if you’d like to sing or play, don’t hesitate!

We look forward to seeing you there and having a great time!

Con motivo de la Fiesta de la Música, el camping Bel Air de Limogne-en-Quercy le da la bienvenida para que pase una

¡gran velada!

En la primera parte, a las 19.00 h, Wendy y su guitarra tocarán algunos de los temas más actuales.

A continuación, Les Robertson’s tomarán el relevo y te harán cantar y bailar al ritmo de conocidas versiones de pop/rock/folk hasta las 23:00 aproximadamente.

El bar, el snack bar y los foodtrucks estarán a su disposición. Tráete los cubiertos y, si te apetece cantar o tocar, ¡no lo dudes!

Esperamos verte por allí y que lo pases en grande

Anlässlich der Fête de la Musique erwartet Sie der Campingplatz Bel Air in Limogne-en-Quercy, um einen

einen schönen Abend zu verbringen!

Im ersten Teil, ab 19.00 Uhr, wird Wendy mit ihrer Gitarre einige aktuelle Stücke spielen.

Danach übernimmt die Gruppe Les Robertson’s, die Sie bis etwa 23.00 Uhr zu bekannten Pop/Rock/Folk-Covern singen und tanzen lässt.

Am Imbissstand, in der Snackbar und bei den Foodtrucks können Sie sich vor Ort verpflegen. Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit, und wer Lust hat, ein Lied zu singen oder zu spielen, sollte nicht zögern!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen tollen Abend!

Mise à jour le 2023-06-02 par OT CVL Lalbenque – Limogne