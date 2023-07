Les soirées musicales de La Grange de Monteillac: La Carriole Camping Laissac-Sévérac l’Église, 17 août 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

Le Camping La Grange de Monteillac invite le groupe La Carriole (chansons à chanter et à danser). Apéro concert de 19h à 20h puis concert de 21h30 à 23h00. Restauration possible sur place dès 19h30..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . .

Camping Sévérac-l’Église

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



The Camping La Grange de Monteillac invites the group La Carriole (songs to sing and dance). Aperitif concert from 7pm to 8pm then concert from 9.30pm to 11pm. Catering possible on the spot from 19:30.

El camping La Grange de Monteillac invita al grupo La Carriole (canciones para cantar y bailar). Concierto de aperitivo de 19:00 a 20:00 h, seguido de un concierto de 21:30 a 23:00 h. Servicio de restauración in situ a partir de las 19.30 h.

Der Campingplatz La Grange de Monteillac lädt die Gruppe La Carriole (Lieder zum Singen und Tanzen) ein. Aperitif-Konzert von 19.00 bis 20.00 Uhr, dann Konzert von 21.30 bis 23.00 Uhr. Verpflegung vor Ort ab 19.30 Uhr möglich.

Mise à jour le 2023-06-27 par ADT de l’Aveyron