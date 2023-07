Les soirées musicales de La Grange de Monteillac : Berzinc Camping Laissac-Sévérac l’Église, 27 juillet 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Laissac-Sévérac l’Église,Aveyron

Soirée musicale à La Grange de Monteillac avec le groupe Mascantes (soirée blues, latino, rock). Apéro concert de 19h à 20h puis concert de 21h30 à 23h00. Restauration possible sur place dès 19h30..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . .

Camping Sévérac-l’Église

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Musical evening at La Grange de Monteillac with the group Mascantes (blues, latino, rock evening). Aperitif concert from 7pm to 8pm then concert from 9.30pm to 11pm. Catering possible on the spot from 7:30 pm.

Velada musical en La Grange de Monteillac con el grupo Mascantes (blues, latino, rock). Concierto de aperitivo de 19:00 a 20:00 h, seguido de un concierto de 21:30 a 23:00 h. Servicio de restauración in situ a partir de las 19.30 h.

Musikabend in La Grange de Monteillac mit der Gruppe Mascantes (Blues-, Latin- und Rockabend). Aperitif-Konzert von 19:00 bis 20:00 Uhr, dann Konzert von 21:30 bis 23:00 Uhr. Verpflegung vor Ort ab 19.30 Uhr möglich.

Mise à jour le 2023-06-27 par ADT de l’Aveyron