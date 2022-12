La montagne pour me rebooster ! Camping l’Adrech, 20 février 2023, La Mure-Argens.

sur inscription (priorité à notre public du 3e) – 50€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Ce séjour apprenant en hiver à la découverte du Val d’Allos (04) est à destination d’un groupe d’ados âgé de 11 à 17 ans en difficulté scolaire issus du 3ème arrondissement de Marseille, plus précisément du quartier prioritaire de saint Lazare-Haut national.

Le séjour est prévu du Lundi 20 Février au Samedi 25 février 2023

Le séjour est structuré en 2 sous-groupes :

– 1 groupe de 8 collégiens entre 11 et 14 ans (garçons et filles)

– 1 groupe de 7 lycéens entre 16 et 17 ans (garçons)

C’est un séjour en montagne en Hiver, dans le Haut Verdon au coeur du parc naturel à la découverte du Val d’Allos et ses environs. C’est l’ensemble du séjour qui sera apprenant. De la vie quotidienne, aux temps scolaires, et aux temps de découvertes et de loisirs à la Montagne nous souhaitons que ce séjour nature soit un ensemble d’apprentissage apprenant ! Le simple fait que des jeunes de quartier du centre-ville puisse partir loin du béton et de la précarité, le changement d’air et l’esprit de la Montagne deviennent pour eux source de concentration et d’enseignement.

Sur ce séjour nous souhaitons donner en priorité la possibilité à des collégiens qui décrochent et qui ont des difficultés scolaires pour leur permettre de se « rebooster ». Ils fréquentent notre structure d’accueil tout au long de l’année et nous souhaitons donner la possibilité à ces ados, d’une part de découvrir le plaisir de la Montagne, d’autres part de vivre les règles de vie et de partage en collectivité d’une manière plus poussée de ce qu’ils peuvent vivre au courant de l’année lors des accueils en semaine. Dans ce sens le séjour est dans la continuité éducative que sème nos animateurs au quotidien.

Pour autant nous souhaitons donner la possibilité à d’autres jeunes de pouvoir s’inscrire mais nous leur demanderons ainsi qu’à leur famille de pouvoir vivre 1 semaine complète lors de l’Accueil jeune ou Acm ados avec nos ados et animateurs pour fonder les premières bases de règles de vie.



