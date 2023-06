Séjour ECO dans le Loir et Cher (COMPLET ) Camping la Varenne Neung-sur-Beuvron Neung-sur-Beuvron Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Neung-sur-Beuvron Séjour ECO dans le Loir et Cher (COMPLET ) Camping la Varenne Neung-sur-Beuvron, 14 août 2023, Neung-sur-Beuvron. Séjour ECO dans le Loir et Cher (COMPLET ) 14 – 18 août Camping la Varenne 10 Une expérience inoubliable en plein coeur du Loir-et-Cher

Dans un cadre magnifique et en herbegement dans le camping la Varenne les jeunes pourront profiter pleinement de leurs vacances Notre séjour avec les adolescents a pour thématique l’écologie, a travers cette thématique, les adolescents participeront à des actions tels que le ramasse de déchets et la plantation d’arbres et de plantes Pour les repas tout le monde travaille . Enfants et animateurs prépareront les repas tous les jours .Afin de répondre davantage à cet enjeux écologique, les jeunes auront l’opportunité de consomer des produits locaux et de saisons, en allant les chercher au maraicher qu’ils auront trouvé et choisi, Le temps des veillées, place aux jeux collectifs, soirées dansantes, jeux d’intérieur et pourquoi pas une balade nocturne pour observer les étoiles !

Un séjour où tous les bienfaits seront exploités dans cette colonie… Camping la Varenne 34 rue de veillas Neung-sur-Beuvron 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Détails Catégories d'Évènement: Loir-et-Cher, Neung-sur-Beuvron
Age min 12 Age max 17

