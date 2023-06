Séjour découverte de Montbazon Camping La Vallée de l’Indre Montbazon, 24 juillet 2023, Montbazon.

Séjour découverte de Montbazon 24 – 28 juillet Camping La Vallée de l’Indre Selon QF des familles : entre 2,50 € et 17 € par jour et par enfant

 Dans un cadre arboré, bercé par la rivière de l’Indre qui coule au pied du camping, au cœur d’un parc de dix hectares.

 Ce mini-camp sera placé sous le signe de la promotion de l’activité physique et de la lutte contre la sédentarité.

 Chaque jour, les enfants auront le choix entre diverses activités physiques lors de leurs temps libre ou lors d’activités organisées (baignade, randonnées, tennis, pétanque, ping-pong, mini-golf, city park, jeux sportifs…)

 Les trajets seront tous « actifs » (pédibus), comme pour se rendre à la forteresse 20 minutes de marche aller-retour) ou pour aller faire des achats.

 La postures des animateurs, l’organisation de la vie en collectivité et les techniques d’animation employées permettront aux enfants de développer différentes compétences psychosociales telles que : communiquer de façon efficace, développer des relations constructives, résoudre des difficultés et réguler ses émotions.

 En matière d’alimentation, l’engagement des enfants dans leur séjour permettra d’aborder les axes principaux du projet de santé de l’accueil de loisirs de Descartes, c’est-à-dire : éduquer à l’alimentation et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Camping La Vallée de l'Indre Montbazon Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T11:00:00+02:00 – 2023-07-24T20:30:00+02:00

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

