Vendée Les arts en scène en Vendée Camping la valle du poupet Saint-Malô-du-Bois, 23 octobre 2023, Saint-Malô-du-Bois. Les arts en scène en Vendée 23 – 27 octobre Camping la valle du poupet 50€ Séjour en Vendée , découverte de l’art en scène, des costumes, des spectacles de fauconnerie. Découverte des costumes vendéens, Tourangeaux (musée du costume). rencontre d’artistes vendéens Camping la valle du poupet Saint Malo du bois Saint-Malô-du-Bois 85590 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « generations-sports@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://ecoledesartsurbains.sitew.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T08:30:00+02:00 – 2023-10-27T23:59:00+02:00 art de la scène Vendée Pearl Academy

