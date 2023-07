CAMP TU FAIS LE CIRQUE CAMPING LA TULIPE DE VIGNE Poligny, 24 juillet 2023, Poligny.

CAMP TU FAIS LE CIRQUE 24 – 29 juillet CAMPING LA TULIPE DE VIGNE Reste à charge famille entre 0 et 40 euros

AU PROGRAMME

Découverte des

arts du cirque avec

ses diverses disciplines

– Acrobaties – Jonglage

– Aérien – Equilibre sur objets

Baignade, veillées,

grands jeux.

INTERVENANTS

Valentin Chevrot

Latribuduquoi http://latribuduquoi.fr/

CAMPING LA TULIPE DE VIGNE 39800 POLIGNY Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-sequanaise.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.38.03.67.04 »}, {« type »: « email », « value »: « secteur.jeunes@la-sequanaise.com »}] [{« link »: « http://latribuduquoi.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T22:00:00+02:00