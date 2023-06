Visite du chantier du canot de l’Hermione de Cherlieu Camping La Tuilerie Baulay Baulay Catégories d’Évènement: Baulay

Haute-Saône Visite du chantier du canot de l’Hermione de Cherlieu Camping La Tuilerie Baulay, 16 septembre 2023, Baulay. Visite du chantier du canot de l’Hermione de Cherlieu 16 et 17 septembre Camping La Tuilerie Entrée libre, participation bienvenue L’association se dédie à la reconstruction à l’échelle 1 des annexes de la frégate Hermione du XVIIIe siècle : la chaloupe et le canot. La chaloupe, mise à l’eau il y a une dizaine d’années, peut être visitée librement au lavoir du village (avec la liste des combattants haut-saônois durant la guerre d’Indépendance des États-Unis). Quant au chantier de construction du canot de l’Hermione, il est à à découvrir au camping. Les derniers travaux réalisés sont le calfatage, la mâture et la peinture . Camping La Tuilerie 1 grande rue, 70160 Baulay Baulay 70160 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 75 82 68 80 https://www.facebook.com/hermionedecherlieu/ https://www.facebook.com/hermionedecherlieu/?locale=fr_FR Chantier du canot de l’Hermione de Cherlieu au camping et visite de la chaloupe au lavoir. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

