La Tessonne sous toile 7 – 12 août Camping La Tessonne 25 euros

Une semaine d’immersion à la Tessonne !

Un séjour mixité, pour faire vivre l’égalité entre filles et garçons avec les jeunes, mais aussi avec les partenaires et les familles.

Découverte de la nature par des activités et des jeux de plein air.

Au programme : des randonnées, s’enrichir par des connaissances botaniques et de la faune locale, faire un herbier et aiguiser son sens de l’orientation.

Nous mènerons un groupe de 24 enfants de 6 à 14 ans, sur une propriété privée au bord de la Tessone. Nous profiterons de la variété de la faune et de la flore locale pour proposer aux enfants des activités et des jeux sur le thème de la nature,comme par exemple la réalisation d’un herbier, jeux d’identification de plante, sortie Kayak ….

Camping La Tessonne La Plaine Cavaillac D999 30120 Molières-Cavaillac Molières-Cavaillac 30120 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0644935682 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0950071244 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.gfen@education-nouvelle.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T19:00:00+02:00

Camping Kayak