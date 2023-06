Séjour sport et nature camping La roche Martin Ombrée-d’Anjou Ombrée-d'Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou Séjour sport et nature camping La roche Martin Ombrée-d’Anjou, 31 juillet 2023, Ombrée-d'Anjou. Séjour sport et nature 31 juillet – 4 août camping La roche Martin 90 / 100 / 110 / 125 / 155 / +10 hors territoire. // avec VACAF : 27 / 50 / 65 euros Tu veux faire le plein d’activités et de sensation fortes ? Alors c’est le séjour à ne pas manquer !

Au programme : Aquaparc, stand un paddle, tir à l’arc, baignade camping La roche Martin 23 Rue des Étangs, 49420 Pouance Ombrée-d’Anjou 49420 Pouancé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 75 42 70 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.csc-lecoindelarue.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Maine-et-Loire, Ombrée d'Anjou

Lieu camping La roche Martin
Adresse 23 Rue des Étangs, 49420 Pouance
Ville Ombrée-d'Anjou
Departement Maine-et-Loire
Age min 11
Age max 17

