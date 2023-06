Construis ton camp camping la pommeraie Cabourg Cabourg Catégories d’Évènement: Cabourg

Calvados Construis ton camp camping la pommeraie Cabourg, 11 juillet 2022, Cabourg. Construis ton camp 11 – 15 juillet 2022 camping la pommeraie 150 Le séjour « Construis ton camp » est destiné aux pré-ados qui souhaite découvrir la mise en place d’un camp et sa gestion. Il se situe au camping La pommeraie à Cabourg dans le Calvados, proche de la mer.

Entouré d’une équipe BAFA qualifiée, le groupe sera intégralement investi dans l’installation du camp, l’élaboration des menus, du planning d’activités et de la vie quotidienne.

Toutefois, l’activité Accrobranche est déjà réservée pour le groupe !

Les veillées seront animées par les animateurs. camping la pommeraie 81 avenue Guillaume Le Conquérant, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « fanny.racine@famillesrurales.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:00:00+02:00 – 2022-07-11T23:59:00+02:00

2022-07-15T00:00:00+02:00 – 2022-07-15T18:00:00+02:00 pré-ado camp Fédération Départementale Familles Rurales 61 Détails Catégories d’Évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu camping la pommeraie Adresse 81 avenue Guillaume Le Conquérant, 14390 Cabourg Ville Cabourg Departement Calvados Age min 11 Age max 13 Lieu Ville camping la pommeraie Cabourg

camping la pommeraie Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

Construis ton camp camping la pommeraie Cabourg 2022-07-11 was last modified: by Construis ton camp camping la pommeraie Cabourg camping la pommeraie Cabourg 11 juillet 2022