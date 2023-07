Séjour Arts 2 Rue Camping La Nouvelle Plage Veigné, 31 juillet 2023, Veigné.

Séjour Arts 2 Rue 31 juillet – 4 août Camping La Nouvelle Plage Réservé aux jeunes vivant sur la Communauté de Communes Écueillé- Valençay – Tarif : 50€ par jeune

L’AJEV organise un séjour pour 12 jeunes de 11 à 17 ans sur la thématique des arts de la rue.

Nous proposons cinq jours de découverte autour du graff’, cirque et parkour. Mais nous rencontrerons également d’autres jeunes, nous visiterons Tours à travers un grand jeu.

L’objectif est de réaliser une production artistique qui sera affichée au local de l’AJEV. Les jeunes pourront également s’investir dans ce séjour : choix des repas après une sensibilisation à l’équilibre alimentaire ; choix d’une sortie selon l’agenda culturel de Tours. Cinq jours et quatre nuits au camping de Veigné, hébergement sous tentes.

Camping La Nouvelle Plage 1A Rue principale 37250 Veigné Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au bord de l'Indre et doté d'une nature ombragée, le camping offre un environnement propice au repos et à la détente.

2023-07-31T09:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:30:00+02:00

