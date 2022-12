Culture et Découvertes Camping La Mangrove Macouria Catégorie d’évènement: Macouria

Culture et Découvertes Camping La Mangrove, 5 août 2022, Macouria. Culture et Découvertes 5 – 12 août Camping La Mangrove

250 euros par enfants

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping La Mangrove Montsinnéry-Tonnégrande Macouria 97355 Guyane Séjours de vacances « colo apprenante »

Organisme : Caisse des Ecoles de la commune de Sinnamary

Lieu : Camping la Mangrove

Période : Vacances d’été du 05 au 12 août 2022

Lieu de départ : Devant l’école Athis LATIDINE à 7h30

Type d’accueil : Colonie de vacances apprenantes

Horaires : 24h/24h

Public visé : Enfants de 7 à 15 ans

Effectif : 22 enfants dont commensaux

L’équipe éducative soucieuse de l’avenir et du développement intellectuel, social, et physique des enfants ; offre une série d’activités culturelles, créatives et sportives proposées de manière ludiques aux travers différentes thématiques.

Durant ces temps collectifs, ils seront amenés à apprendre, à collaborer, à partager, à travailler, à jouer et vivre ensemble en petits et grands groupes ; encadrer par un personnel qualifié et sous la surveillance du directeur de centre.

Nous avons l’ambition de permettre aux enfants et jeunes de la commune de

s’épanouir en passant et en se forgeant d’inoubliables souvenirs de vacances 2022.

En étant eux mêmes acteurs de ces loisirs en s’appropriant pleinement les activités qui leurs seront et qu’ils auront proposés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-05T12:30:00+02:00

2022-08-12T23:00:00+02:00 ©commune de Sinnamary

Détails Catégorie d’évènement: Macouria Autres Lieu Camping La Mangrove Adresse Montsinnéry-Tonnégrande Ville Macouria Age minimum 7 Age maximum 15 lieuville Camping La Mangrove Macouria

Camping La Mangrove Macouria https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macouria/

Culture et Découvertes Camping La Mangrove 2022-08-05 was last modified: by Culture et Découvertes Camping La Mangrove Camping La Mangrove 5 août 2022 Camping La Mangrove Macouria Macouria

Macouria