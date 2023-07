Séjour Aquatique Camping la Grisse Le Givre, 17 juillet 2023, Le Givre.

Séjour Aquatique 17 – 21 juillet Camping la Grisse Tarifs selon le Quotient Familial

Tu as entre 11 et 17 ans et tu as envie de:

• Partir à l’aventure entre copains dans un cadre sécurisant

• Se faire de nouveaux amis

• Vivre de façon différente (camping, vie en groupe)

• Découvrir un nouveau lieu, des activités…

• Revenir avec pleins de souvenir à partager !

Alors, rejoins-nous sur le court séjour « Aquatique »

Voici un séjour ludique où le sport et la bonne humeur va remplir tes journées. C’est une expérience unique que nous te proposons, au contact d’animateurs passionnés.

Accueil des jeunes le lundi matin à Bressuire (79300). Présentation de l’équipe d’animation, puis mise en place de jeux de connaissance entre eux et animateurs. Elaboration des groupes pour les tentes et les tâches de la vie quotidienne.

Départ pour le lieu de séjour le lundi en début d’après-midi

Au programme : Deux journées à O’Fun Park avec une accès illimité à la Fune Zone et aux immanquables ainsi que 2h de Water Jump & 2 heures à AquaPark ainsi que des animations et des veillées proposées par l’équipe d’animation.

Chaque journée se terminera par une veillée, festive ou calme, selon l’envie des jeunes.

Retour à Bressuire dans l’après-midi

Camping la Grisse La Grisse, 85540 Le Givre Le Givre 85540 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

