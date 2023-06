Séjour Mer Camping La Gachère Les Sables-d’Olonne, 17 juillet 2023, Les Sables-d'Olonne.

Le séjour sera encadré par Quentin BESSON, animateur BAFA et Maxime VOYER, animateur BAFA/surveillant de baignade. La semaine sera organisée autour des activités nautiques (surf, bodyboard et canoë en mer). Les enfants iront aussi à la découverte de la ville et de ses alentours (marché nocturne, plage, balade dans la ville…).

Camping La Gachère 1, route de la gachère Les Sables-d’Olonne 85340 Olonne-sur-Mer Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « secretariat@csc.rolandcharrier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241523899 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

mer surf