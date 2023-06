Camp Cirque « Le village des acrobates » Camping La Ferrette Castillonnès, 31 juillet 2023, Castillonnès.

Camp Cirque « Le village des acrobates » 31 juillet – 4 août Camping La Ferrette

Nous souhaitons proposer aux enfants un camp autour de la découverte des arts du cirque. Ils vont s’initier à l’équilibre, la jonglerie, l’acrobatie, l’exression orale et clownesque afin de réaliser une représentation en fin de séjour devant les familles. Cette représentation permet de mettre en valeur tout ce que les enfants auront appris durant cette semaine et elle implique les parents. Tout ce programme va permettre à chaque enfant d’évoluer au sein d’un groupe, de communiquer et de prendre confiance.

Camping La Ferrette 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « castidrole@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553369311 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:30:00+02:00 – 2023-07-31T22:00:00+02:00

2023-08-04T07:30:00+02:00 – 2023-08-04T18:30:00+02:00