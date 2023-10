T’es pas cap été 2023 – … Camping La Chênaie Le Clion-sur-Mer, 5 août 2023, Le Clion-sur-Mer.

T’es pas cap été 2023 – … 5 – 14 août Camping La Chênaie Sur inscription

Ce séjour est organisé du 5 août au 14 août 2023, c’est un séjour itinérant et le départ de ce périple est à Rostrenen (centre-Bretagne). Ce séjour sera culturel et sportif. Les étapes sont les suivantes : Nantes/Pornic/Les Epesses. Durant se séjour, nous apprendrons :

– La vie en collectivité, celle du jeune dans un groupe et la vie du groupe parmi d’autres groupes.

– Le respect des lieux que nous occuperons.

– Grandir avec les valeurs suivantes : le mieux-vivre et le bien-être, le respect des autres.

Ce séjour aura comme point central le plaisir.

Camping La Chênaie 36 rue du patisseau, 44210 Pornic Le Clion-sur-Mer 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

