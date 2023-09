Découverte Corse Camping La Chênaie – Eco-Village Talasani, 22 octobre 2023, Talasani.

Découverte Corse 22 – 28 octobre Camping La Chênaie – Eco-Village 949 €

Viens découvrir la Corse lors de tes vacances d’Automne : un paradis préservé à explorer !

L’Automne offre une occasion unique de profiter de la tranquillité, de la douceur du climat et des couleurs automnales qui subliment la nature corse.

Ce séjour te permettra de découvrir le kayak de mer encadré par un Moniteur Breveté d’État. Tu navigueras sur les eaux turquoise de la Méditerranée. Tu auras également la possibilité de réaliser ton baptême de plongée. Ton Moniteur Breveté d’État t’accompagnera pour une découverte du monde subaquatique en toute sécurité. Ouvres tes yeux, tu vas pouvoir apercevoir la faune comme jamais tu ne l’as vue ! Durant ton séjour, tu descendras dans le Sud de l’Île, à Bonifacio. C’est à cette occasion que tu découvriras le côté terre et mer lors de la croisière en bateau, notamment en allant jusqu’aux grottes marines. La visite de la ville s’achèvera par une déambulation shopping dans la citadelle.

Nous t’avons aussi déniché une journée insolite dans le maquis à la découverte de l’authenticité du terroir corse ; après avoir nourri les cochons élevés en pleine nature, nous te proposons une ballade insolite contée, ponctuée de découvertes surprenantes. Lors de cette journée tu y découvriras aussi la gastronomie corse avec sa charcuterie authentique. Tu profiteras aussi de chansons corses. Tu pourras découvrir les villages pittoresques nichés dans les montagnes de la Castagniccia et profiter des panoramas exceptionnels sur la mer Méditerranée.

L’automne en Corse offre la possibilité de profiter encore des plages moins fréquentées et préservées en toute tranquillité. Les températures de l’eau restent relativement agréables, permettant de se baigner encore ! Que tu sois amateur de randonnée, de farniente sur les plages, cette île méditerranéenne saura te séduire. Tu profiteras sur le village «Les Lodges de la Chênaie» du terrain de beach-volley, de la piscine hors-sol, de la salle de jeux avec babyfoot et ping-pong pour passer d’agréables moments avec tes amis. L’équipe d’animation te proposera un programme riche en activités : grands jeux, veillées et soirées à thème.

* Activités soumises aux conditions climatiques / variations-modifications possibles par une prestation de substitution au coût équivalent

Camping La Chênaie – Eco-Village 20230 Talasani Talasani 20230 Haute-Corse Corse [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-decouverte-corse_215.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T08:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

2023-10-28T00:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00

Baignades Pirogue

Croq’ Vacances