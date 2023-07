Corse Soleil et Passion Camping La Chênaie – Eco-Village Talasani Catégories d’Évènement: Haute-Corse

Talasani Corse Soleil et Passion Camping La Chênaie – Eco-Village Talasani, 11 août 2023, Talasani. Corse Soleil et Passion 11 – 22 août Camping La Chênaie – Eco-Village 1059 € Un programme idéalement préparé pour vivre un séjour riche en activités qui te réserve des aventures entre amis ! Tu rêves de découvrir ou redécouvrir l’Île de Beauté, ce séjour en immersion en Corse est fait pour toi ! Tu pourras partir à la découverte des Aiguilles de Bavella et dans la région de Solenzara pratiquer le canyoning. Encadré par un moniteur Breveté d’État, tu feras le plein de sensations grâce aux toboggans naturels en rivière, sauts et la nage en eaux vive. Tu

profiteras de ce cadre magnifique pour une baignade en piscine naturelle. Ensuite, tu prendras la direction de Moriani-Plage pour pratiquer de la bouée tractée, sensations assurées ! Tu navigueras en pirogue où des challenges en groupe te seront proposés, agrémentés d’une découverte des fonds marins avec masque et tuba. Tu profiteras sur le camping de la piscine hors-sol, de son terrain de beach-volley, de sa salle de jeux avec baby-foot et ping-pong pour passer d’agréables moments avec tes amis. La visite de Bonifacio, au Sud de la Corse, te permettra de découvrir la capitale pittoresque de la Corse entre sa célèbre falaise, sa citadelle et de profiter d’instants shopping/souvenirs. Tu n’auras pas le temps de t’ennuyer ! L’équipe d’animation te proposera un programme riche en activités : grands jeux, veillées, baignades et soirées à thème… que de souvenirs au retour de ton séjour ! Camping La Chênaie – Eco-Village 20230 Talasani Talasani 20230 Haute-Corse Corse [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-corse-soleil-et-passion_30.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Baignades Pirogue Croq' Vacances

