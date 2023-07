Sensations Corses Camping La Chênaie – Eco-Village Talasani Catégories d’Évènement: Haute-Corse

Talasani Sensations Corses Camping La Chênaie – Eco-Village Talasani, 9 juillet 2023, Talasani. Sensations Corses 9 – 20 juillet Camping La Chênaie – Eco-Village 1049 € Adepte de sensations fortes ? Alors, cap sur l’île de Beauté, pour un séjour 100 % «adrénaline» ! Durant ton séjour, tu découvriras une nouvelle activité nautique exclusive en Corse : le Seabob ! Ce propulseur aquatique, sans pollution et sans bruit, te permettra d’être tracté dans l’eau à la découverte des fonds marins. Alors es-tu prêt à nager comme un dauphin ou vivre l’expérience James Bond avec ton Seabob ? Tu repousseras tes limites lors d’une séance de pirogue de mer où tu y découvriras l’eau turquoise de l’île de beauté ; l’occasion aussi, lors de cette sortie, de faire un plongeon dans une eau transparente… Puis direction Ghisoni pour ta mission, si tu l’acceptes, qui sera de surmonter tous les obstacles présentés sur le parcours d’accrobranche en surplomb du torrent. Tu termineras par une tyrolienne de 250 mètres de long. Après ces efforts, tu pourras profiter des eaux claires du Fium’Orbo pour te rafraîchir. Mais ce n’est pas tout, munis de bonnes chaussures de marche, tu profiteras des beautés de l’île lors d’une randonnée ! Grands jeux, soirées à thème et veillées organisés par l’équipe d’animation seront également au programme, sans oublier les baignades à la mer et farniente à la plage… Un séjour à sensations où tes émotions te feront vivre une expérience incroyable ! Camping La Chênaie – Eco-Village 20230 Talasani Talasani 20230 Haute-Corse Corse [{« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-sensations-corses_28.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T08:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-20T00:00:00+02:00 – 2023-07-20T21:00:00+02:00 Baignades Seabob Croq’ Vacances Détails Catégories d’Évènement: Haute-Corse, Talasani Autres Lieu Camping La Chênaie - Eco-Village Adresse 20230 Talasani Ville Talasani Departement Haute-Corse Age min 12 Age max 17 Lieu Ville Camping La Chênaie - Eco-Village Talasani

Camping La Chênaie - Eco-Village Talasani Haute-Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talasani/