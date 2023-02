Sensations Corses Camping La Chênaie – Eco-Village Talasani Catégories d’Évènement: Haute-Corse

Sensations Corses Camping La Chênaie – Eco-Village, 21 août 2022, Talasani. Sensations Corses 21 – 30 août 2022 Camping La Chênaie – Eco-Village

929 €

Dans le cadre de l'opération "Colos apprenantes" par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

0240355215 https://croqvacances.org/ficheinscriptionCorse.html Notre Éco-village/bungalows est implanté à 1,5 kms de la mer. Aire Naturelle Éco-Village sur la Côte Orientale. Adossée à la Castagniccia, à 40 kms au Sud de Bastia, l’aire de camping, avec ses 3 hectares de pinède, offre à nos jeunes, dans un cadre boisé, agréable et tranquille : bloc sanitaires avec douches, WC, lavabos et sa piscine hors sol. Restauration : les repas sont préparés sur place, participation des jeunes à la vie collective. Camping Éco-village avec couchage en lit (alèse et oreiller fournis), 6 à 10 jeunes par bungalow avec terrasse équipée (table et chaises) Adepte de sensations fortes ? Alors, cap sur l’île de Beauté, pour un séjour 100 % «adrénaline» ! Durant ton séjour, tu découvriras une nouvelle activité nautique exclusive en Corse : le Seabob ! Ce propulseur aquatique, sans pollution et sans bruit, te permettra d’être tracté dans l’eau à la découverte des fonds marins. Alors es-tu prêt à nager comme un dauphin ou vivre l’expérience James Bond avec ton Seabob ? Tu repousseras tes limites lors d’une séance de pirogue de mer où tu y découvriras l’eau turquoise de l’île de beauté ; l’occasion aussi, lors de cette sortie, de faire un plongeon dans une eau transparente… Puis direction Ghisoni pour ta mission, si tu l’acceptes, qui sera de surmonter tous les obstacles présentés sur le parcours d’accrobranche en surplomb du torrent. Tu termineras par une tyrolienne de 250 mètres de long. Après ces efforts, tu pourras profiter des eaux claires du Fium’Orbo pour te rafraîchir. Mais ce n’est pas tout, munis de bonnes chaussures de marche, tu profiteras des beautés de l’île lors d’une randonnée ! Grands jeux, soirées à thème et veillées organisés par l’équipe d’animation seront également au programme, sans oublier les baignades à la mer et farniente à la plage… Un séjour à sensations où tes émotions te feront vivre une expérience incroyable !

2022-08-21T08:00:00+02:00

2022-08-30T21:58:00+02:00 Croq’ Vacances

