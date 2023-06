Festival du jeu à Parthenay camping la chagnée Saint-Aubin-le-Cloud, 13 juillet 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Séjour de cinq jours et quatre nuits pour 15 enfants de 8 à 12 ans. Il se déroule au camping de La Chagnée à Saint-Aubin-le-Clou sous tente du 13 juillet au 17 juillet dans un camping nature.

Le Festival Ludique International de Parthenay, événement entièrement gratuit, est un des plus grands rassemblements de jeux au monde. Il offre une vaste gamme d’activités ludiques et éducatives avec notamment le label Educaflip qui a pour but d’identifier des jeux à potentiel pédagogique.

A quinze minutes en minibus du FLIP le camping, dans un écrin de verdure bordé par une rivière, est à côté d’une base de loisirs et au pied d’une cité médiévale. Une forêt à proximité permet de faire des randonnées. Il y a également un site de baignade surveillée par des maître-nageurs.

Le séjour permet aux enfants de découvrir un large choix de jeux de société créateurs de débat et transmetteurs de savoir. Ils ont pour but d’initier ou d’approfondir les notions de citoyenneté et de vie civique, d’aborder des questions telles « Qu’est ce que c’est un citoyen ?” ou “Quels sont mes droits civiques ?” Ces activités se déroulent en groupe. Elles font participer chaque enfant à son rythme.

Le festival propose de nombreux ateliers en plein air autour du jeu de société et des animations pédagogiques adaptées aux valeurs républicaines. Le festival propose aussi des événements journaliers et des spectacles auxquels les enfants sont conviés pour diversifier et rythmer le séjour.

Néanmoins ce festival est ouvert au public et nous avons l’obligation de respecter le rythme des enfants. C’est toute la journée, et pas seulement durant les temps de présence au festival, que nous mettrons en pratique la notion d’apprentissage par le jeu.

Les tâches sont réparties chaque jour par groupe d’enfants. Ils vont participer au montage et démontage des tentes, à l’élaboration des menus, à toutes les tâches qui rythment la vie quotidienne : la cuisine, la vaisselle, le rangement, mettre le couvert et débarrasser la table. Toutes les tâches sont encadrées par les animateurs. Les enfants y participent par roulement.

