SEJOUR PESTACLE camping la bradière Savennières, 28 août 2023, Savennières.

Ce séjour est né suite à une demande de jeunes du territoire et aux observations des animateurs jeunesses sur les diverses communes. Il a pour vocation de rendre les arts accessibles à la fois aux jeunes des communes rurales mais également aux foyers à plus faibles revenus pour qui une licence dans un club de théâtre ou une place dans une école de musique est inaccessible financièrement.

Nous constatons également que ces clubs sont fermés pendant les grandes vacances scolaires.

Le séjour « Pestacle » répond aux 3 besoins identifiés ci-dessus.

Le séjour se déroule sur 5 jours et 4 nuits.

le séjour débutera par l’installation du camps et par l’organisation des groupes de jeunes pour la gestion sous forme coopérative (groupe ménage / groupe cuisine / groupe course / groupe communication, etc.), et de temps d’interconnaissances.

Ce premier jour, le planning d’activités sera créé avec les jeunes. Nous alternerons des temps d’apprentissages de savoirs autour des arts (théâtre, danse, écriture, chant, musique, etc.) avec des intervenants extérieurs et/ou les animatrices du séjour, des temps de libertés de création, des temps de découvertes des métiers liés à l’art (ingénierie son et lumière par exemple) et des temps de cohésion de groupe. Un temps d’échange avec les jeunes est prévu afin de déterminer le sujet, le thème du spectacle.

La concrétisation du séjour prendra vie sous forme d’un spectacle le soir du dernier jour. Les familles et habitants des communes du territoire y seront conviés.

L’idée du séjour étant de pouvoir proposer un panel diversifié autour des arts : théâtre, danse, écriture, chant, musique, etc. Chaque jeune pourra alors choisir l’art qu’il souhaite « performer ».

