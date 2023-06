Verdon Passion Camping la beaume, 31 juillet 2023, .

Verdon Passion 31 juillet – 4 août Camping la beaume pour les petits Manosquins: 75 euros si QF < 1500, 100€ si QF > 1500

Séjour NATURE sous tente à ESPARRON-DE-VERDON basé essentiellement sur le Vivre Ensemble, la découverte de la Nature, de l’Environnement et la pratique d’activités nautiques: paddle et voile.

Les Enfants vont également apprendre les bases de l’équilibre alimentaire ainsi que la gestion du quotidien en participant à la création et à la réalisation des menus quotidiens.

Par ailleurs, ils vont apprendre les bases de l’éducation aux médias par le biais de la création d’un journal du camp et par le biais d’un site web afin de donner des nouvelles aux parents.

Camping la beaume 04800 ESPARRON DE VERDON Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://sites.google.com/ville-manosque.fr/vacances-apprenantes2023/esparron »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T07:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:59:00+02:00