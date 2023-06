Tous à bord camping Ker Helen Le Teich Le Teich Catégories d’Évènement: Gironde

Le Teich Tous à bord camping Ker Helen Le Teich, 21 août 2023, Le Teich. Tous à bord 21 – 25 août camping Ker Helen 500€ Partir à la découverte du milieu marin, assitée à la criée du matin, balade en bateau pour découvrir le basin d’arcachon et ses richesses naturelles. Découvrir le monde de la mer, sa faune et sa flore.

Acquérir un vocabulaire nouveau.

pratique de la pêche

favoriser le vivre-ensemble en impliquant les enfants dans la vie du séjour

camping Ker Helen Avenue de la Côte d'Argent 33470 LE TEICH

2023-08-21 – 2023-08-25

