Aventure in Landes !! Camping Jobel Tarnos, 2 août 2023, Tarnos.

Aventure in Landes !! 3 – 16 août Camping Jobel 995

Vivre en collectivités ça s’apprend !! Ainsi la MJC Coline SERREAU propose de vivre une aventure au sein d’un séjour ludique, sportive et surtout éducative dans le SUD-OUEST de la France.

Notre périple débutera à Tarnos : Dans le sud des Landes, aux portes du Pays Basque, cette ville offre un cadre naturel, calme et préservé pour des vacances réussies : océan, dunes et pinède à perte de vue.

Nous visiterons les incontournables du Pays Basque : Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et pourquoi pas Espelette, le village du piment basque.

Nous irons découvrir les traditions festives et chaleureuses de cette région : fêtes locales, marchés du terroir et village typique.

Aux 7es jours, nous irons installer notre campement à Vieux-Boucau, pour une découverte des sports de glisse et nautiques, sur un des plus beaux spots de la côte atlantique.

Hébergement en camping sous tente. Le groupe bénéficie d’un barnum avec tout le confort pour la cuisine et les temps calmes.

Chacun participe activement à la vie collective du groupe : Choix des activités, confections des menus, courses, cuisine, vaisselle. Il n’y a rien à prouver à personne sauf à se faire Plaisir. Vive le camping !

Le but du séjour vise aussi à développer l’esprit d’entraide et d’équipe entre les jeunes.

Ce séjour vous apportera toutes les bases nécessaires pour que vous puissiez, un jour, partir en vacances entre potes.

L’ équipe pédagogique sera particulièrement attentive aux notions de vie collective et à la sensibilisation à l’environnement. L’éducation des jeunes à travers des séjours éducatifs de vacances doit permettre de favoriser la citoyenneté et toutes les formes de constructions collectives.

Camping Jobel 83 Rue de Conseillé Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « r.haouach@mjclimeil.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T00:00:00+02:00 – 2023-08-03T01:00:00+02:00

2023-08-16T00:00:00+02:00 – 2023-08-16T19:58:00+02:00