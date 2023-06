Colo Lanta à Isis en Cévennes! camping Isis en Cévennes Saint-Julien-de-la-Nef, 10 juillet 2023, Saint-Julien-de-la-Nef.

Colo Lanta à Isis en Cévennes! 10 – 28 juillet camping Isis en Cévennes 5€ par jour, séjour de 5, 12 ou 19jours!

Prépare toi à profiter de la Nature et de la Rivière tous les jours! Jeux d’eau et de plein air, construction de cabanes, parcours dans les arbres, pêche et défis fous… La vie en collectivité et la participation de tous à chaque moment de la vie quotidienne nous apportera rires, batailles d’eau et surprises quotidiennes!

Tout au long de ton séjour, les défis sportifs et réflexifs vont s’enchaîner! Pour compléter ton séjour, bouées, badminton, soirée barbecue ou pétanque, mais aussi chill dans le hamac!

L’équipe d’animation, professionnelle et diplômée, garantie le respect de la législation et des gestes barrières adaptés au séjour sous toiles.

Accueil sur place ou départ tous les lundis de Montpellier et retour tous les vendredis, avec possibilité de rester le week-end!

Niché dans le Parc Naturel des Cévennes, notre camping** offre des emplacements ombragés en bordure de rivière à 50 km de Montpellier! Les barbecues, la forêt, le lieu de baignade privé à la rivière, le ping-pong, tout est sur place!

Les tentes de 2 à 3 personnes nous accueillent, les sanitaires sont tout proches et la tente cuisine permet à chacun de s’associer au fonctionnement de ses vacances! Les deux groupes de vie trouvent leur rythme et chaque semaine profitent d’un activité différentes, paddle, accrobranches, équitation… vive les vacances!

camping Isis en Cévennes st julien de la nef Saint-Julien-de-la-Nef 30440 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@assopeps.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T19:00:00+02:00

colo tente

assopeps