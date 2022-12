Séjour à la mer Camping international de Giens Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Séjour à la mer Camping international de Giens, 26 juillet 2021, Hyères. Séjour à la mer 26 juillet – 13 août 2021 Camping international de Giens

gratuit

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Camping international de Giens 1737 Route de la Madrague, 83400 Hyères Giens Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Colo apprenante au côté des acteurs du Parc National de Port-Cros dans le Var.

Séjournez dans un camping 4* à Hyères, le camping international de Giens, proche de la plage et venez découvrir ses îles (presqu’île de Giens, Porquerolles, Port Cros).

Cet environnement propice aux découvertes, au bien être et donc aux apprentissages, vous transportera loin de votre quotidien.

« Eduquer les jeunes acteurs de demain » est un des objectifs de ce séjour.

Des parcours éducatifs seront proposés sur le thème du développement durable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T08:00:00+02:00

2021-08-13T20:59:00+02:00 images conformes avec les activités proposées, l’hébergement d’accueil, logo de l’AAGESC, image représentant la remédiation cognitive

