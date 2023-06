Colo à Bourg Saint Maurice camping Huttopia – Bourg Saint Maurice Bourg-Saint-Maurice, 21 juillet 2023, Bourg-Saint-Maurice.

Colo à Bourg Saint Maurice 21 juillet – 1 août camping Huttopia – Bourg Saint Maurice 175 € (QF<618) / 300 €/ 400€

Le séjour de vacances aura lieu dans le département de la Savoie. Découvrir des lieux incontournables et les richesses du patrimoine naturel, culturel et touristique à partir d’activités de plein air.

Les enfants accueillis sont pour une grande majorité issue de la commune de Condette et desalentours ou connaissent d’autres enfants venant au centre de loisirs. Cela favorise le partage et une vie en harmonie dans le respect de l’autre. Le fait d’avoir une majorité d’enfants se connaissant permet de passer un séjour de vacances très convivial.

Les objectifs éducatifs et pédagogiques

– Répondre aux attentes et aux besoins des enfants

– Faire découvrir et initier l’enfant à des activités et à l’environnement naturel, culturel et humain

– Favoriser la socialisation et l’épanouissement de chacun au sein de la collectivité

– Chercher à rendre l’enfant autonome

– inculquer des valeurs de respect

– permettre à l’enfant d’affirmer sa personnalité au sein d’un groupe

– développer l’ouverture au monde par la découverte d’autres espaces

– proposer différents types d’activités permettant l’épanouissement de l’enfant

– inciter les enfants à vivre ensemble en faisant preuve d’entraide et de partage.

camping Huttopia – Bourg Saint Maurice Route des Arcs, 73700 Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « animation@condette.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T08:30:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

2023-08-01T08:30:00+02:00 – 2023-08-01T18:00:00+02:00

découverte mixité sociale

https://monsieur-jetlag.com