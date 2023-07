ATELIER PARTICIPATIF ET SPECTACLE Camping Gilliaou Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 30 juillet 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Atelier participatif et spectacle (dès 4 ans) Les Habits neufs de l’Empereur au camping dans le cadre de la Fête du village (durée 1h30).

Inscription sur place dès le vendredi soir…..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

Camping Gilliaou

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Participatory workshop and show (ages 4 and up) Les Habits neufs de l’Empereur (The Emperor’s New Clothes) at the campsite as part of the Village Festival (duration 1h30).

Registration on site from Friday evening….

Taller participativo y espectáculo (a partir de 4 años) Les Habits neufs de l’Empereur (Los hábitos nuevos del Emperador) en el camping en el marco del Village Festival (duración 1h30).

Inscripciones in situ a partir del viernes por la tarde….

Mitmach-Workshop und Schauspiel (ab 4 Jahren) Les Habits neufs de l’Empereur auf dem Campingplatz im Rahmen des Dorffestes (Dauer 1,5 Stunden).

Anmeldung vor Ort ab Freitagabend….

