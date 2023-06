« Nous prenons nos vacances en main !!» Camping Fort Espagnol à Crach Crac’h Catégories d’Évènement: Crach

Morbihan « Nous prenons nos vacances en main !!» Camping Fort Espagnol à Crach Crac’h, 17 juillet 2023, Crac'h. « Nous prenons nos vacances en main !!» 17 – 22 juillet Camping Fort Espagnol à Crach Application d’un taux d’effort qui peut évoluer selon le soutien financier du dispositif colos apprenantes 14 jeunes se mobilisent depuis octobre 2022 pour le montage, organisation et gestion de leur séjour. Un groupe accompagné par l’animatrice jeunesse de l’association. Camping Fort Espagnol à Crach Route du Fort Espagnol 56950 Crac’h Crac’h 56950 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 50 46 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-22T08:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00 Séjour Autofinancement @labarakatous.fr Détails Catégories d’Évènement: Crach, Morbihan Autres Lieu Camping Fort Espagnol à Crach Adresse Route du Fort Espagnol 56950 Crac'h Ville Crac'h Departement Morbihan Age min 12 Age max 14 Lieu Ville Camping Fort Espagnol à Crach Crac'h

