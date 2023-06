Tous en Corrèze ! Camping « Flower camping de Treignac » Treignac, 17 juillet 2023, Treignac.

Tous en Corrèze ! 17 – 21 juillet Camping « Flower camping de Treignac » Tarification sociale entre 2,50 € et 17 € par jour et par jeune

Le séjour consistera à pratiquer des activités sportives (randonnées, kayak, etc.) dans un cadre naturel et de découvrir une partie de la Corrèze, sa faune et sa flore.

Ce projet est à l’initiative des jeunes.

Afin de pouvoir intégrer les jeunes dans leur envie de vacances, nous leurs avons proposés un atelier « speed projet » le 18/01/2023 afin qu’ils puissent intégrer les démarches, de façon à développer leur autonomie, la notion de projet et d’organisation.

Camping « Flower camping de Treignac » Treignac Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T07:00:00+02:00 – 2023-07-17T20:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00

Corrèze sport

Service jeunesse de Loches