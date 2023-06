Séjour découverte pour les 9-11 ans camping ferme du pelou Tursac, 31 juillet 2023, Tursac.

Séjour découverte pour les 9-11 ans 31 juillet – 4 septembre camping ferme du pelou COMPLET / 40€ par enfant

Un groupe de 16 jeunes, du CM2-6éme résidant sur le territoire Dronne et Belle, territoire rural enclavé et vieillissant.

Les jeunes accueillis viennent des différentes communes de l’intercommunalité Dronne et Belle.

Ce public répond à un repérage réalisé par les animateurs spécifiques du projet VIP, qui suivent les jeunes sur l’année. Le projet a été de les motiver, de les rassembler afin de les rendre acteurs de leurs loisirs en construisant un séjour éducatif accompagné. Ce public est principalement issu de familles isolées ou monoparentales, en situation socio-économique précaire, porteurs de handicaps, et ils vivent tous sur une Zone de Revitalisation Rurale.

Nous essayerons de créer un groupe où la mixité « garçon/fille » sera effective.

Ces jeunes ciblés sont connus des structures jeunesse du territoire. Cela permet un accueil et un accompagnement sécurisant, rassurant tant pour les jeunes, les familles que pour l’équipe d’encadrement.

Le groupe est composé de garçons et filles.

HANDICAP :

Nous proposons des activités physiques et sportives de pleine nature qui pourront être adaptées à un public porteur de handicap physique léger.

Dans la continuité de l’accueil que nous faisons sur les temps habituels, l’équipe encadrante veillera à ce qu’il n’y ait pas de discriminations, et encouragera le vivre ensemble, l’entraide, la collaboration et l’insertion de ces jeunes au sein du groupe. L’équipe les accompagnera dans leur quotidien, et lorsqu’ils en auront besoin.

DUREE DU SEJOUR ET TRANSPORT

Le départ se fait le lundi 31 juillet 2023 à 9h, rendez-vous sur le parking de La Passerelle, côté Espace Jeunes. Retour le vendredi 4 août 2023 aux alentours de 18h au même lieu de rendez-vous. Le séjour durera 5 jours et 4 nuits.

Le trajet s’effectue avec 2 minibus de 9 places (un mini bus de l’ALSH et un mini bus de l’Espace Jeunes). La durée du trajet est estimée à 1h20. La distance est de 74 kilomètres.

Lors du séjour, nous privilégierons les déplacements à pieds, mais nous serons tout de même amenés à utiliser les minibus, au vu des différents lieux d’activités.

