1/ Educatif

– Programme environnement et nutrition

Lors du déroulé des ateliers « Copain du monde » nous aborderons différentses thèmatiques qui permettront à l’enfant de réfléchir et d’intégrer les aspects liès aux causes environnementales , nous traiterons de ces sujets à travers des films sur la composition du sol, l’eau, les graines germées, la nutrition, la création d’un fresque de l’environnement ainsi que la fabrication d’un modèle smart montana. La création de jeu autour des O.D.D.

L’application concrète et le rendu de ces ateliers se fera sur des temps d’échanges, petits exposés et surveillance des graines germées tout au long de la semaine qui seront servies à table .

Lecture

Tous les jours les enfants ainsi que les animateurs auront comme activité de lire aussi bien à voix haute que basse dans le cadre de »Silence on lit », les groupes sont organisés pour que chacun puisse choisir sa méthode, Développer la capacité de concentration et d’attention, La pratique de la lecture à voix haute développe l’estime de soi,

La librairie solidaire du secours populaire nous fourni les livres nécessaire à la lecture

Une soirée, lecture et contes du Kami chibai avec la médiathèque de Piétrosella

Activités sportives

– 15 mn de reveil musculaire tous les matin suivi d’un temps de concentration sur le déroulé de la journée

Baptème de plongée et découverte des fonds marins avec un prestataire qualifié en plongée subaquatique,

Une matinée est consacrée au Taekwendo avec 2 encadrants diplômés,

A l’occasion de la visite du site préhistorique de Cucuruzzu une petite randonnée sera mise en place

Journée à Propriano à Valinco loisirs, Diverses activités sportives récréatives

Visite du parc Cuppulata

Théatre,

Les enfants assisteront à une pièce sur le thème « l’importance de l’école »

– Programme Vivre ensemble

Des temps de réflexion à travers les droits de l’enfant, les contes des philo fables et des petits films documentaires développant les thèmes du harcelement scolaire et cyber, de la citoyenneté donneront lieu à des débats et écrit à travers le « dire pour Agir », Activité encadrée par le CDAD et par une intervenante enseignante,

Il est prévu durant le séjour des rencontres avec d’autres copain du monde de région dfférentes,

2/ Culurel

– Programme découverte de notre histoire : la Corse

– La visite du site archéologique de Cucuruzzu, les ateliers des Calcophore qui permettent aux enfants de découvrir la fabrication des premiers outils, silex, vannerie avec des herbes et fabrication des bijoux, ainsi que la création avec Chantal de Peretti du parc régional d’un bijou qu’il pourront emporter et fera l’objet d’un reportage photo et d’un petit exposé power point.

– Visite des bains de Caldane, Le bain aux sources d’eau chaude des bains de Caldanne nous permettra d’aborder la géologie,

3/ Social

Programme «Solidarité et le monde extérieur»

-Des soirées à thèmes permettront aux enfants de se rapprocher des enfants d’ailleurs avec la diffusion des documentaires « sur les chemins de l’école », un retour des actions aux Sénégal et la rencontre des acteurs de terrain qui rendront compte, Une visio est programmée ave les enfants de l’écolen du village Sipo au Sénégal ;

Présentation du secours populaire et du financement de la solidarité à travers des jeux,

Ateliers créatifs par la confection d’objets divers, mis en vente aux marché de Pietrosella afin de financer la solidarité intenationale,

Nombre d’heures totales des bénévoles pour la préparation en amont du séjour, 770 h et 2000 pendant et après le séjour,

Inscription de 5 jeunes à la formation BAFA, stagiaires durant le séjour pour leur stage pratique (anciens jeunes de Copain du Monde),

Toute l’année, les enfants de copain du monde prépare leur séjour avec l’organisatrice,

Relation très bénéfique avec les centres sociaux de la ville d’Ajaccio par le prêt, pour le séjour de 2 minibus,

Tout le séjour est entièrement gratuit grace au financement des colos apprenantes et des fonds propres du secours populaire,

camping Europe Pietrosella pietrosella Pietrosella 20166 Corse-du-Sud Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T07:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:59:00+02:00

2023-08-13T08:00:00+02:00 – 2023-08-13T17:30:00+02:00

citoyenneté Educatif