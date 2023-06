Cinéma camping étang des bois Vieilles-Maisons-sur-Joudry, 24 juillet 2023, Vieilles-Maisons-sur-Joudry.

Cinéma 24 – 28 juillet camping étang des bois 40

La ligue de l’Enseignement du Loiret propose d’établir un séjour autour de la thématique du cinéma avec l’intervention d’une artiste réalisatrice Julie Maréchal dans le cadre de l’été culturel. Les ateliers avec l’auteur sont construits en parallèle avec le projet éducatif de la Ligue de l’Enseignement et ont pour cible de réaliser un apport pédagogique à chaque enfant tout en développant leur curiosité et leur soif de découverte. Les temps d’activités peuvent aborder le cinéma via l’écriture et le tournage d’une série de courts épisodes à travers la recherche d’un animal mystérieux qui se promène autour du camping. Entre fction et documentaire, il y aura de l’écriture de scénario, des interviews, de la création sonore, du stop motion… Tous les supports seront bons pour documenter et raconter cet événement surnaturel, en milieu naturel. Le but est d’apprendre en s’amusant et d’aller au-delà de ses propres connaissances et de pouvoir développer de nouvelles compétences. Un véritable parcours de connaissances pour le jeune. D’autres activités de plein air seront mises en place pour alterner entre activité de création et activités sportives. Ce séjour aura lieu au sein du camping de l’étang des bois situé à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (45) avec un hébergement sous tentes L’organisation de veillées à thème seront également proposées chaque soir.

camping étang des bois 59 Rte de l’Étang des Bois, 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « loisirseducatifs@laligue45.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.31.49.39.70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

cinéma