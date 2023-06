Séjour à Cabourg pour les 7-8 ans Camping Espace loisirs Pierre Soismier-Cabourg Cabourg, 17 juillet 2023, Cabourg.

Séjour à Cabourg pour les 7-8 ans 17 – 21 juillet Camping Espace loisirs Pierre Soismier-Cabourg

Ce séjour est ouvert à tous les enfants de 7-8 ans de Pont d’Ouilly et de son bassin de vie. L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir le monde marin et ses secrets ainsi que l’équitation , tout en vivant une expérience de vie collective. Chaque jour, les enfants pourront parcourir divers activités leur permettant de renforcer certains apprentissages. L’autonomie et la responsabilisation sont des notions qui accompagneront le groupe tout au long du séjour.

Camping Espace loisirs Pierre Soismier-Cabourg 70 avenue Charles de Gaulle, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06.11.62.82.99 »}, {« type »: « email », « value »: « aj@pontdouilly-loisirs.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00