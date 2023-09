Partons à la découverte de notre Littoral Côte d’Opale Camping Dune fleurie Quend, 28 octobre 2023, Quend.

Le camp se déroule à QUEND. Le projet permet de vivre une pédagogie adaptée à chaque âge.

Les participants vivront différentes aventures, cocréées avec les participants,

Le projet est basé sur la méthode scoute et sur les valeurs que nous défendons : apprentissage de la citoyenneté, solidarité, égalité pour toutes et tous, faire et vivre ensemble, respect, bienveillance, … à travers les activités de découverte de la côte d’opale.

Le tout en mettant les enfants et les jeunes au cœur du projet (pour le construire, le réaliser, en faire le bilan, etc.), et un apprentissage par l’action et par le jeu.

Camping Dune fleurie 11 avenue des pins 80120 QUEND Quend 80120 Somme ch-hogard@hotmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:30:00+02:00 – 2023-10-28T23:00:00+02:00

2023-11-03T08:30:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

scoutisme plein air

EEDF Hazebrouck