Tarification au taux d’effort, en fonction du QF de la famille. Consultez la plaquette été 2022 sur orvault.fr

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping du Vieux Moulin La Tranche-sur-Mer La Tranche-sur-Mer 85360 Vendée Pays de la Loire Tu aimes le soleil et la mer? Les surf et les activités aquatiques?

Alors fais ta valise…Direction la Tranche-sur-Mer !

Sur la grande plage de la Terrière, Koa Surf School te prodiguera conseils et astuces pour devenir un ou une pro de la glisse.

Le reste du temps, tu pourras tout simplement profiter de la plage mais aussi du marché et des animations du centre-ville.

Un séjour à ne pas manquer !

2022-07-18T08:30:00+02:00

2022-07-22T18:00:00+02:00

