Colo apprenante « Sous l’ombre du viaduc de Millau » 7-11 ans 11 – 21 juillet Camping du Viaduc

Sur inscription, en fonction du quotient famililal

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping du Viaduc 21 Avenue De Millau Plage 12100 MILLAU Millau 12100 Aveyron Occitanie

• Créé il y a plus de 70 ans, le camping du Viaduc à Millau est implanté dans un domaine boisé de plus de 4 hectares. Poussez les portes du camping et pénétrez dans un univers où la nature est reine. Idéalement situé sur les bords du Tarn, avec un accès direct à la rivière. Il dispose de tous les atouts pour des vacances inoubliables dans l’Aveyron, aux portes des gorges du Tarn et à proximité du parc régional des Grands Causses. Le camping dispose d’une piscine et des jeux d’eau et zone de baignade autorisée sur le Tarn.

• Non loin du camping, il y a la présence d’un prestataire d’activité Roc et Canyon loisirs sportifs, proposant entre autres du canoë, via ferrata, VTT/ E-bike….

• Le projet d’animation doit répondre aux attentes et besoins des enfants. Les activités ne doivent pas être considérées comme de « l’activisme ou de l’occupationnel », mais doivent permettre aux enfants de s’épanouir et d’apprendre autrement. Les temps de renforcement des apprentissages ponctueront les activités sportives et la découverte du patrimoine local constitueront ainsi les deux axes du projet d’animation.

• les temps de renforcement des apprentissages : La présence d’un enseignant chaque jour permettra de garantir des ateliers de qualités conforment aux attentes de l’éducation nationale. Chaque matin, les enfants se verront proposer en fonction de leurs attentes des ateliers : Préparation à la rentrée scolaire en utilisant les cahiers de vacances comme support de travail. Ateliers jeux de constructions afin d’aborder des notions de mathématiques. Des ateliers ludiques pour apprendre autrement : jeu de plateau, jeu de cartes, fiche ludique, activité à faire seul ou en petit groupe afin d’aborder les notions de français…

• Le sport est le thème dominant de ce séjour, chaque enfant se verra proposer un panel d’activité répondant à leurs besoins physique et physiologique. À travers les activités physiques et sportives, les enfants découvriront l’environnement naturel. Ainsi il leur sera proposé du canoë, du vtt, spéléologie…

• La découverte du patrimoine local : Les animateurs ont toujours mis l’accent sur l’importance de se cultiver lors d’un séjour de vacances. C’est dans cette volonté que les jeunes découvriront à travers, notamment Les vestiges gallo-romains de Graufesenque, Site gallo-romain de production en grande série de vaisselle fine, lisse ou décorée de reliefs (céramique sigillée), recouverte d’un vernis rouge brillant. Cette vaisselle de table, produite en très grande quantité, essentiellement aux Ier et IIe siècles de notre ère, était exportée dans tout l’empire romain. Le site comprend habitats, fours, entrepôts, décharges, fosses…



