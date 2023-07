CAMP TU BOUGES Camping du Val d’Amour Ounans, 10 juillet 2023, Ounans.

CAMP TU BOUGES 10 – 14 juillet Camping du Val d’Amour

Séjour itinérant à VTT avec un groupe de 12 enfants et 3 adultes, du 10 au 14 juillet. L’objectif est de partir à la découverte d’une partie du Jura à l’aide d’un moyen de locomotion éco-responsable. 90 km sont prévus, autour de la Com-Com du Val d’Amour et de la fôret de Chaux avec possibilité de racourcir le circuit en fonction de la météo, des âges et du niveau de fatigue.

Camping du Val d'Amour ounans Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00