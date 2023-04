SEJOUR RAID SPORTIF CAMPING DU SALAGOU, 24 avril 2023, Longues.

SEJOUR RAID SPORTIF 24 – 28 avril CAMPING DU SALAGOU Sur inscription.

Séjour Raid sportif.

Le raid régional LEO LAGRANGE a pour vocation première de proposer aux jeunes non pas une simple consommation d’activités sportives qui les sortiraient de leur milieu urbain, mais une occasion de découvrir, par le biais de l’activité sportive, un nouveau milieu, de nouvelles activités, et à travers cela de nouvelles valeurs.

Nous avons choisi de placer les jeunes face à des situations difficiles au travers d’activités sportives nouvelles, et en leur laissant une grande autonomie dans la gestion de leur vie quotidienne, afin de mettre à l’épreuve leur sens de la responsabilité, de l’adaptation, de la solidarité. Afin également de leur permettre de vivre des moments de partage, de convivialité, et de leur faire découvrir et respecter un environnement nouveau.

Les valeurs de ces activités sportives sont appuyées par la valorisation de l’Esprit Sportif.

A l’image de toutes les actions mises en place par Léo Lagrange Méditerranée en partenriat avec l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange, ce raid sera une étape de la campagne contre la violence, le dopage et la triche dans le sport menée depuis plusieurs années déjà.

Notre action se place sur le long terme, puisqu’elle ne se résume pas à la seule participation des jeunes à 5 jours d’épreuves sportives.

Le raid se prépare à travers 4 journées préparatoires et de rencontre en autre, et se poursuit, au sein des structures d’animation de proximité, entre jeunes et avec les animateurs. Il permet aux animateurs de créer des liens forts entre les participants, avec pour objectif d’obtenir des retombées sur le comportement des jeunes, et par-là sur leur mieux-être et sur la vie locale.

Objectifs :

L’objectif premier de cette épreuve est la mobilisation des jeunes, autour d’un projet sportif et collectif, pour leur permettre de se réinvestir dans la vie sociale et d’échanger entre eux et avec d’autres personnes (animateurs, encadrement sportif et organisateurs).

Ce raid est avant tout un outil pédagogique pour les structures qui y participent, où le sport est un support éducatif plus qu’une finalité.

Il permet aux jeunes d’acquérir certaines compétences telles la communication entre coéquipiers et inter-équipe, l’autonomie dans la vie courante, la gestion des efforts.

CAMPING DU SALAGOU Rives de Clermont 34800 CLERMONT L’HERAULT Longues 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « geraldine.denat@leolagrange.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T08:00:00+02:00 – 2023-04-24T17:30:00+02:00

2023-04-28T08:00:00+02:00 – 2023-04-28T17:30:00+02:00