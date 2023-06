Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Séjour Nature dans les Alpes – 15/17 ans Camping du Relais de la Vallée Blanche Sallanches Sallanches Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

SALLANCHES Séjour Nature dans les Alpes – 15/17 ans Camping du Relais de la Vallée Blanche Sallanches, 18 juillet 2023, Sallanches. Séjour Nature dans les Alpes – 15/17 ans 18 – 28 juillet Camping du Relais de la Vallée Blanche 100 Le séjour se déroulera en pleine nature dans les Alpes à Sallanches, au bord du Lac de Passy et face au Mont-Blanc. Un programme d’activité a été soigneusement préparé avec l’équipe d’animation en lien avec le projet pédagogique. En voici un aperçu :

– Découverte du milieu montagnard – Baignade au Lac – Activités sportives en Eaux-vives par des moniteurs diplômés (kayak, rafting, canyoning, hydrospeed)

– Spéléologie

– Randonnée Pédestre

– Visite de la Mer de Glace et ascension à l’aiguille du midi (Chamonix) – Activités de créations : microfusées, pop-pop boat, etc.

– Veillées, chaque soir, mises en place par l’équipe pédagogique

– Temsp de renforcement scolaire : maths, anglais, français, sciences en lien avec les programmes 6ème/5ème/4ème Camping du Relais de la Vallée Blanche 390 route de Passy 74700 Sallanches Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « jeunesse@csmj.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T05:00:00+02:00 – 2023-07-18T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:00:00+02:00 Savoie Découverte Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, SALLANCHES Autres Lieu Camping du Relais de la Vallée Blanche Adresse 390 route de Passy 74700 Sallanches Ville Sallanches Departement Haute-Savoie Age min 15 Age max 17 Lieu Ville Camping du Relais de la Vallée Blanche Sallanches

Camping du Relais de la Vallée Blanche Sallanches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallanches/

Séjour Nature dans les Alpes – 15/17 ans Camping du Relais de la Vallée Blanche Sallanches 2023-07-18 was last modified: by Séjour Nature dans les Alpes – 15/17 ans Camping du Relais de la Vallée Blanche Sallanches Camping du Relais de la Vallée Blanche Sallanches 18 juillet 2023