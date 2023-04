Séjour Jeux Olympiques camping du port ribouet La Jaille-Yvon Catégories d’Évènement: La Jaille-Yvon

Maine-et-Loire

Séjour Jeux Olympiques camping du port ribouet, 24 avril 2023, La Jaille-Yvon. Séjour Jeux Olympiques 24 – 28 avril camping du port ribouet 513€, tarifs modulés selon grilles de quotients Les activités

Canoë slalom

Escalade

Sports colléctifs

Biathlon laser

VTT

Ecriture et numérique Les petits +

Découverte de nouveaux sports

Créer de la convivialité

Lier des amitiés

Savoir-vivre en collectivité Autres loisirs : grands jeux camping du port ribouet LA JAILLE-YVON La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.anjousportnature.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T08:30:00+02:00 – 2023-04-24T22:30:00+02:00

2023-04-28T07:30:00+02:00 – 2023-04-28T17:30:00+02:00 sport jeux olympiques

Détails Catégories d’Évènement: La Jaille-Yvon, Maine-et-Loire Autres Lieu camping du port ribouet Adresse LA JAILLE-YVON Ville La Jaille-Yvon Departement Maine-et-Loire Age min 6 Age max 10 Lieu Ville camping du port ribouet La Jaille-Yvon

camping du port ribouet La Jaille-Yvon Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la jaille-yvon/

Séjour Jeux Olympiques camping du port ribouet 2023-04-24 was last modified: by Séjour Jeux Olympiques camping du port ribouet camping du port ribouet 24 avril 2023 camping du port ribouet La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon

La Jaille-Yvon Maine-et-Loire