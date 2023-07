INITIATION AU PUMPTRACK Camping du Pont du Tarn Florac Trois Rivières, 13 juillet 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Pour les Kids ! Initiation au pumptrack de Florac tous les jeudis de 10h à 12h… De 7 à 15 ans, débrouillés ou non à vélo, la meilleure école pour prendre de l’assurance sur un vélo.

Il faut venir avec son vélo (un VTT très convient bien) et son ca….

2023-07-13 fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

Camping du Pont du Tarn D998 Route du Pont-de-Montvert

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



For Kids! Introduction to pumptrack in Florac every Thursday from 10am to 12pm… From 7 to 15 years old, whether you know how to ride a bike or not, this is the best way to gain confidence on a bike.

You’ll need to bring your bike (a mountain bike works well) and your ca…

Para los niños Iniciación al pumptrack en Florac todos los jueves de 10h a 12h… De 7 a 15 años, sepas o no manejar una bicicleta, ésta es la mejor manera de ganar confianza sobre una bici.

Tendrás que traer tu propia bicicleta (una bicicleta de montaña está bien) y un casco.

Für die Kids! Einführung auf dem Pumptrack in Florac jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr… Von 7 bis 15 Jahren, mit dem Fahrrad zurechtgekommen oder nicht, die beste Schule, um Selbstvertrauen auf einem Fahrrad zu gewinnen.

Sie müssen Ihr Fahrrad (ein Mountainbike eignet sich sehr gut) und Ihr Ca…

