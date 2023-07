DÉCOUVERTE DU VTTAE Camping du Pont Du Tarn Florac Trois Rivières, 10 juillet 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Chaque lundi de 10h00 à 11h00 et chaque mercredi de 10h00 à 11h00, venez gratuitement découvrir le fonctionnement du VTTAE (Vélo Tout Terrain à Assistance Electrique) lors d’une balade sur un chemin au départ du Camping du Pont Du Tarn.

Ouvert à tou….

2023-07-10 fin : 2023-07-10 11:00:00. EUR.

Camping du Pont Du Tarn D998 Route du Pont-de-Montvert

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Every Monday from 10:00am to 11:00am and every Wednesday from 10:00am to 11:00am, come and discover how the VTTAE (Vélo Tout Terrain à Assistance Electrique) works, free of charge, on a trail starting from the Pont Du Tarn campsite.

Open to all…

Todos los lunes de 10.00 a 11.00 h. y todos los miércoles de 10.00 a 11.00 h., venga a descubrir gratuitamente el funcionamiento del VTTAE (Vélo Tout Terrain à Assistance Electrique) en un recorrido que parte del camping Pont Du Tarn.

Abierto a todos…

Jeden Montag von 10:00 bis 11:00 Uhr und jeden Mittwoch von 10:00 bis 11:00 Uhr können Sie kostenlos die Funktionsweise des VTTAE (Vélo Tout Terrain à Assistance Electrique) bei einer Fahrt auf einem Weg ab dem Campingplatz Pont Du Tarn kennen lernen.

Offen für alle…

Mise à jour le 2023-07-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes